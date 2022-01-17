РИАМО - 17 янв. В прошлом году в министерство строительного комплекса Московской области поступило 3056 обращений граждан, многие вопросы были посвещены переселению из аварийных домов, сообщает пресс-служба министерства.

По словам главы ведомства Владимира Локтева, обращения от жителей поступают через ЦУР. С помощью установленных в Доме областного правительства уникальных информационных систем специалисты в круглосуточном режиме производят сбор и анализ данных всех сфер жизнедеятельности Подмосковья.

«Большая часть запросов касалась реализации программы переселения граждан из аварийного фонда. Сотрудники министерства обработали 1218 обращений по данной тематике. Кроме того, жители спрашивали о сроках и ходе строительства объектов социальной инфраструктуры», — сказал Локтев.

По теме строительства социальных объектов за год к ним поступило 888 запросов, еще 196 обращений граждан относились к другим тематикам деятельности министерства. Все обращения рассмотрели в установленные сроки.

Названы основные темы обращений жителей Подмосковья в соцсетях>>