РИАМО - 17 янв. В прошлом году в министерство строительного комплекса Московской области поступило 3056 обращений граждан, многие вопросы были посвещены переселению из аварийных домов, сообщает пресс-служба министерства.
По словам главы ведомства Владимира Локтева, обращения от жителей поступают через ЦУР. С помощью установленных в Доме областного правительства уникальных информационных систем специалисты в круглосуточном режиме производят сбор и анализ данных всех сфер жизнедеятельности Подмосковья.
По теме строительства социальных объектов за год к ним поступило 888 запросов, еще 196 обращений граждан относились к другим тематикам деятельности министерства. Все обращения рассмотрели в установленные сроки.
Названы основные темы обращений жителей Подмосковья в соцсетях>>
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