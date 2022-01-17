РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 янв. Жители городского округа Люберцы за минувшую неделю обратились в ЕДДС-112 более 11 тысяч раз, сообщил руководитель службы Виталий Богданов на еженедельном оперативном совещании.

«За прошедшую неделю в ЕДДС-112 городского округа поступило 11 061 обращение. Из них 600 — на горячую линию администрации и 10 461 — по единому номеру 112», — сказал Богданов.

На телефон горячей линии администрации поступило 31 обращение по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, по 6 — по нарушению тишины и по содержанию дорог и тротуаров. Также 5 вопросов поступило по благоустройству территории, 3 — по уличному освещению, 2 — по бездомным животным и 1 — по экологии.

В службу 112 поступило 5544 обращения по работе скорой медицинской помощи, 2197 — полиции, 73 — газовой службы и 52 — пожарных и спасателей.