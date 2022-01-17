РИАМО - 17 янв. В подмосковном Минэкологии разработали проект охранной зоны памятника природы областного значения «Озеро Бисерово» в Богородском округе, это связано с увеличением антропогенной нагрузки на этот объект, сообщает пресс-служба ведомства.

Еще одна причина — рост числа нарушений охранного режима. Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов объяснил, что в 1990 году, когда создавался памятник, границы его охранной зоны были описаны нечетко.

«Но уже на тот момент в охранную зону попали значительные зоны жилой застройки: село Бисерово, поселок Купавна, Водопьяновские дачи», — отметил Фирсов.

По его словам, за минувшие года к ним также добавились СНТ «Бисерово», СТ «Заозерье», СНТ «Криница» и другие населенные пункты. Из-за этого возросло негативное антропогенное воздействие: в озеро сбрасываются неочищенные сточные воды, возросла неорганизованная рекреация и связанные с ней проблемы – движение автотранспорта в прибрежной зоне, незаконные навалы мусора.

«Ослабить антропогенную нагрузку можно лишь, установив четко очерченную охранную зону с достаточно жесткими условиями. Планируется, что площадь ее составит 438,8 гектара», — добавил министр.

Он отметил, что в последние годы специалистам удалось выявить на территории памятника природы и вблизи него новые уникальные экосистемы и ценные природные объекты.

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