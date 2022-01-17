РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 янв. Молодая девушка управляла автомобилем ВАЗ, столкнувшимся с Audi на улице Кирова в Подольске. В результате ДТП двум пассажирам удалось выжить, деблокировкой занимались спасатели, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

16 января на улице Кирова произошло столкновение автомашины ВАЗ-2109 и Audi. Водитель ВАЗ на скорости, явно превышающей допустимую на данном участке дороги, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения в районе дома 68, где совершил лобовое столкновение с Audi. В отечественной машине находилась компания молодых людей, родившихся во второй половине 90-х годов, а управляла автомобилем девушка. В Audi ехала семейная пара.

В результате столкновения девушка-водитель и 2 молодых человека в отечественном автомобиле погибли на месте. Единственную выжившую из всей компании девушку, а также женщину из Audi, пострадавшую в ДТП, спасатели деблокировали в первую очередь. Их передали бригаде скорой помощи для госпитализации. Водитель иномарки при столкновении сильно не пострадал и госпитализирован не был.

По словам замначальника 309-й пожарно-спасательной части Подольского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Семена Иваньяна, на месте аварии деблокировкой пострадавших из разбитых автомобилей занималась смена спасателей ПСЧ №309 в составе старшего смены Сергея Андрианова, спасателя Олега Гусева и спасателя (водителя) Александра Губанова.