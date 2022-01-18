Отпуск оплачиваемый и за свой счет: сколько длится и могут ли не пустить

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Уйти в оплачиваемый отпуск в любое время не получится. Правом на отпуск можно воспользоваться только, если сотрудник непрерывно работал в организации минимум шесть месяцев. При этом выбор времени, когда и на какой срок работник уйдет в отпуск, зависит от графика отпусков – внутреннего документа организации, который обязателен и для работника, и для работодателя.

Как правило, график составляют за две недели до начала календарного года, его подписывает руководство. Он создается, исходя из пожеланий сотрудников и возможностей компании, а также зависит от того, есть ли на работе смены, пятидневная ли рабочая неделя. Порядок согласования нормативно не определен. Работодатель может поручить руководителям подразделений собрать информацию у работников о желаемых датах отпусков в следующем календарном году, отметила Ирина Смирнова, эксперт по налоговым рискам, безопасности бизнеса и международным стандартам финансовой отчетности, управляющий партнер и генеральный директор ООО «Ваш Бухгалтер», основатель «Лиги защиты бизнеса».

Владислав Ким дополнил, что есть несколько исключений, когда работник может воспользоваться правом на оплачиваемый отпуск до того, как проработал полгода в компании. В частности, это следующие категории граждан: женщины – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него, работники в возрасте до восемнадцати лет, а также сотрудники, усыновившие ребенка в возрасте до трех месяцев.

К тому же, если сотрудник не проработал шесть месяцев в компании, он может взять неоплачиваемый отпуск по согласованию с руководителем. Вопрос регулируется статьей 128 ТК РФ.

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