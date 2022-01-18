Отпуск оплачиваемый и за свой счет: сколько длится и могут ли не пустить

Законодательство
Право на отдых гарантируется статьей 37 Конституции РФ, а нюансы реализации права установлены главой 19 Трудового кодекса РФ. При этом для отдельных категорий работников вопросы отпуска могут регулироваться иными главами ТК РФ или специальными законами, говорит юрист, консультант в области защиты бизнеса и граждан, автор экспертного блога Владислав Ким. По словам адвоката Ростовской областной коллегии адвокатов имени Баранова Виктории Рахубовской, не имеет значения, работает ли сотрудник полный рабочий день или неполный, дома или в офисе, у ИП или в ООО, отпуск ему обязаны предоставить.
Важно учитывать, что право на отпуск возникает в рамках трудовых отношений, а они, в свою очередь, возникают только после заключения трудового договора. Многие фирмы заключают договоры оказания услуг вместо трудовых, в таком случае о трудовых отношениях речи не идет, дополнила Татьяна Звенигородская, старший юрист международной консалтинговой компании Acsour.
Сколько длится оплачиваемый отпуск
По общему правилу сотруднику может быть предоставлен отпуск длиной в 28 календарных дней в году, но это зависит от количества отработанного времени, например, через шесть месяцев работы сотрудник может взять только 14 дней отпуска. Некоторым категориям работников, например, учителям или военным, предоставляется более длительный отпуск.
Чтобы разобраться в подробностях именно вашего случая, стоит обратиться к HR-менеджеру компании, который подробно расскажет, как рассчитываются дни отпуска, сколько именно вам положено отдыхать.
График отпусков
Уйти в оплачиваемый отпуск в любое время не получится. Правом на отпуск можно воспользоваться только, если сотрудник непрерывно работал в организации минимум шесть месяцев. При этом выбор времени, когда и на какой срок работник уйдет в отпуск, зависит от графика отпусков – внутреннего документа организации, который обязателен и для работника, и для работодателя.
Как правило, график составляют за две недели до начала календарного года, его подписывает руководство. Он создается, исходя из пожеланий сотрудников и возможностей компании, а также зависит от того, есть ли на работе смены, пятидневная ли рабочая неделя. Порядок согласования нормативно не определен. Работодатель может поручить руководителям подразделений собрать информацию у работников о желаемых датах отпусков в следующем календарном году, отметила Ирина Смирнова, эксперт по налоговым рискам, безопасности бизнеса и международным стандартам финансовой отчетности, управляющий партнер и генеральный директор ООО «Ваш Бухгалтер», основатель «Лиги защиты бизнеса».
Владислав Ким дополнил, что есть несколько исключений, когда работник может воспользоваться правом на оплачиваемый отпуск до того, как проработал полгода в компании. В частности, это следующие категории граждан: женщины – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него, работники в возрасте до восемнадцати лет, а также сотрудники, усыновившие ребенка в возрасте до трех месяцев.
К тому же, если сотрудник не проработал шесть месяцев в компании, он может взять неоплачиваемый отпуск по согласованию с руководителем. Вопрос регулируется статьей 128 ТК РФ.
Перенос оплачиваемого отпуска
Законом также определяется, что ежегодно оплачиваемые отпуска могут быть перенесены на другой срок или продлены с учетом интересов и пожеланий работников в некоторых случаях, указанных в статье 124 ТК РФ. Так, это возможно в случае временной нетрудоспособности работника. Кроме того, отдых можно перенести или продлить, если во время ежегодного оплачиваемого отпуска работник осуществляет государственные обязанности, а трудовым законодательством в таком случае предусмотрено освобождение от работы (вызовы по судебным повесткам, участие в жюри присяжных и т.д.).
Впрочем, перенести оплачиваемый отпуск можно и просто по желанию сотрудника. Так, если работник указал в графике отпусков даты, которые впоследствии ему не подошли, он может написать соответствующее заявление, и при возможности его дни отдыха перенесут. Главное, чтобы заявление было подано не позже, чем за две недели до желаемой даты. Бумагу обязательно должен подписать руководитель.
В любом случае, даже если работник согласен, запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, отметила Ирина Смирнова.
Если же вдруг вас ранее отзывали из оплачиваемого отпуска с помощью официального приказа, например, потому что многие другие сотрудники болели, или надо было закрыть сложный проект, чтобы не потерять клиента, говорит Людмила Орлова, HR-бизнес-партнер в ПАО «Ростелеком», эксперт по трудовому праву, вы имеете право настаивать на удобных для вас датах, чтобы использовать остаток отпуска. Вопрос регламентируется статьей 125 ТК РФ, в которой подчеркнуто, что часть отпуска должна быть предоставлена в удобное для работника время.
Неоплачиваемый отпуск
Неоплачиваемый отпуск берут вне графика при согласовании с руководителем. Вопрос регулируется все той же статьей 128 ТК РФ.
Есть ситуации, когда работодатель обязан отпустить сотрудника в неоплачиваемый отпуск:
если работник заявляет о предоставлении учебного отпуска;
если работник попадает под специальную категорию работников, к примеру, работающим пенсионерам по старости может быть предоставлен неоплачиваемый отпуск до 14 календарных дней в году;
если работник берет отпуск без сохранения оплаты труда в связи с осуществлением семейных обязанностей, к примеру, для ухода за ребенком до 14 лет или для ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет;
если у работника возникают определенные жизненные обстоятельства, к примеру, в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников – до 5 календарных дней.
Для всех остальных случаев в статье 128 ТК РФ применена другая формулировка. Работодатель не «обязан», а «может» предоставить отпуск.
«По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем», – цитирует закон Орлова.
Так что если работник обратился с заявлением предоставить отпуск без содержания, а работодатель отказал, то нарушения нет. Решение принимается, исходя из производственной ситуации. Как правило, если обстоятельства весомые, работодатели идут навстречу работникам, утверждает HR-бизнес-партнер в ПАО «Ростелеком».
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Когда могут не пустить в отпуск
По словам Татьяны Звенигородской, руководитель может не пустить в отпуск, если вы хотите взять его не по графику, либо, если отпуск пересекается с датами отдыха другого сотрудника, например, сменщика. Также причиной отказа может стать подача заявления менее чем за две недели. Это абсолютно легально. Если заявление на отпуск не подписали, то работник не может не явиться на работу, ведь его отсутствие будет признано прогулом. За это могут уволить.
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Куда жаловаться
Так как в вопросе предоставления отпусков есть множество нюансов, в любом случае для начала следует изучить Трудовой кодекс и график отпусков, затем обратиться в отдел кадров и к начальству, чтобы вам разъяснили позицию компании. Если же это не помогло, и вы считаете, что ваши права на отдых нарушены, Владислав Ким рекомендует обратиться в следующие органы: профсоюзную организацию, Федеральную службу по труду и занятости (Роструд), органы прокуратуры, суд, а также общественные организации по защите прав работников или к уполномоченному по правам человека.
Если вы обратитесь в органы прокуратуры или к уполномоченному по правам человека, заявление о нарушении, скорее всего, будет направлено в Роструд. Однако при такой схеме действий Роструд, вероятно, охотнее возьмется рассматривать возникший конфликт, рассказал эксперт.
Штрафы для работодателей
Штраф за непредоставление отпуска, если такое нарушение совершено впервые, назначают по части 1 статье 5.27 КоАП РФ. Тогда его размер может составить для должностного лица от 1 000 до 5 000 рублей, а для организации – от 30 000 до 50 000 рублей. За повторное аналогичное нарушение штраф предусмотрен частью 2 статьи 5.27 КоАП РФ, и он уже может составить от 10 000 до 20 000 рублей для должностного лица, а для организации – от 50 000 до 70 000 рублей. То есть штраф будет платить и организация, и руководитель. Штраф назначается судом по заявлению трудовой инспекции.
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Если вы работаете по договору ГПХ
Если с человеком заключен договор гражданско-правового характера (ГПХ), он является не работником, а подрядчиком, организация при этом – не работодатель, а заказчик. Данные отношения регулируются не Трудовым, а Гражданским кодексом. В ГК нет понятия «отпуск». Выбор дат отдыха, а также его продолжительности является правом сотрудника. При этом человек вовсе не обязан информировать о дате и продолжительности отдыха свое предприятие. И все же Людмила Орлова рекомендует уведомить начальство о датах и продолжительности отпуска, чтобы у организации была возможность планировать работу или найти вам временную замену.
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