РИАМО - 17 янв. Свыше 18 млрд рублей сэкономит город на закупке важнейших лекарств, медизделий, а также детского питания благодаря пяти офсетным контрактам. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Москва первой из регионов РФ стала заключать офсетные контракты с инвесторами. Совокупный объем частных инвестиций по 5 офсетным контрактам составит 12,9 млрд руб. Объем закупок – 72,7 млрд руб.
Он добавил, что среднее снижение цен на поставляемую продукцию по сравнению с рыночными аналогами – 20%. Экономия для бюджета города по пяти контрактам составит свыше 18 млрд руб.
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