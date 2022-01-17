РИАМО - 17 янв. Свыше 18 млрд рублей сэкономит город на закупке важнейших лекарств, медизделий, а также детского питания благодаря пяти офсетным контрактам. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва первой из регионов РФ стала заключать офсетные контракты с инвесторами. Совокупный объем частных инвестиций по 5 офсетным контрактам составит 12,9 млрд руб. Объем закупок – 72,7 млрд руб.

«Город применяет такой механизм как офсетные контракты с 2017 года. Это выгодно для Москвы, потому что мы получаем большой объем инвестиций в основной капитал, фиксированную цену на товары и долгосрочного надежного поставщика. Это выгодно для инвестора – он получает гарантированный сбыт и может спокойно планировать свою производственную деятельность. Мы заключили уже пять офсетных контрактов: три из них в фармацевтике, один в пищевой промышленности, один на изготовление медицинского оборудования», – рассказал Владимир Ефимов.

Он добавил, что среднее снижение цен на поставляемую продукцию по сравнению с рыночными аналогами – 20%. Экономия для бюджета города по пяти контрактам составит свыше 18 млрд руб.

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