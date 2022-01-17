РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 янв. Почти 30 тыс. кубометров отходов вывезли с территории Люберец на переработку за минувшую неделю, сообщил замруководителя подразделения регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» в муниципалитете Алексей Гвоздев на еженедельном оперативном совещании.

«С 10 по 16 января региональным оператором было вывезено и отправлено для последующей сортировки и переработки на КПО «Восток» 29 532 кубометра отходов. Из них 2 896 кубометров «сухих» отходов», — сказал Гвоздев.

Также принято и обработано 8 обращений от жителей.