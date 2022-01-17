РИАМО - 17 янв. Вирусолог, профессор НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко рассказал, что прогнозируемый пик заболеваемости коронавирусом в России, который будет 22 января, был рассчитан на основе правдоподобной математической модели.

Ранее американские ученые построили модель распространения коронавируса в России текущей зимой. По их данным, пик суточной заболеваемости будет достигнут к 22 января, а статистика отразит эти цифры 5 февраля. Максимально будут выявлять свыше 85 тыс. новых случаев Covid-19 ежедневно.

«Эта цифра <...> основана на тенденциях, которые были уже в ходе всей этой пандемии. Поэтому можно сказать, что тут работает математика. Также изучен опыт других стран, где это (всплеск заболеваемости «омикроном» — ред.) идет уже продолжительное время», — сказал Бутенко в интервью радио Sputnik.

Он подчеркнул, что тенденции показывают очень резкое и значительное увеличение числа заболевших. При этом низкая летальность штамма «омикрон» вкупе с вакцинацией помогут создать прочный коллективный иммунитет.

Бутенко добавил, что иммунитет может образоваться и при бессимптомном течении заболевания, что вселяет определенный оптимизм.

За сутки в России выявили 30 726 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 19 756 пациентов, а умерли 670 граждан. За все время пандемии в РФ подтвердили 10 834 260 случаев инфицирования, вылечился 9 878 371 пациент, скончалось 321 990 человек.

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