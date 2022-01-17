РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 янв. С 17 по 23 января в парках городского округа Люберцы организуют 18 культурно-массовых мероприятий, сообщил директор МУ «Парки культуры и отдыха» Алексей Орлов на еженедельном оперативном совещании.

«На текущей неделе запланировано 18 культурно-массовых мероприятий. Все мероприятия пройдут с соблюдением обязательных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции», — сказал Орлов.

По его словам, за период с 10 по 16 января было проведено 15 культурно-массовых мероприятий. Это парковые забеги, скандинавская ходьба, интерактивные программы, концертно-развлекательные мероприятия, творческие мастер-классы.