РИАМО - 17 янв. Союз биатлонистов России (СБР) определился с составом команды на Олимпийские зимние игры 2022 года в Пекине. Об этом сообщает Газета.ru.

Состав огласил в понедельник глава СБР Виктор Майгуров.

В мужскую сборную вошли Александр Логинов, Карим Халили, Эдуард Латыпов, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. Запасными стали Антон Бабиков и Александр Поварницын.

Женскую команду представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Валерия Васнецова. Запасные — Евгения Буртасова и Анастасия Шевченко.

На подготовительные сборы команда отправится уже 26 января. Запасные сборной РФ будут включены в основной состав в случае форс-мажора после тестирования на Covid-19.

XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. В них примут участие свыше 4 тыс. спортсменов из разных стран мира.