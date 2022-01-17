РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 янв. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 135 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в округе выявили 31 837 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Еще 3 388 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 666 979 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 12 807 человек. Выздоровели и выписались 609 203 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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