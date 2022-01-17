РИАМО - 17 янв. Возведение жилого дома по программе реновации жилого фонда началось в Бабушкинском районе Москвы на ул. Летчика Бабушкина, вл. 29, к. 5, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В настоящее время ведутся работы подготовительного периода: устройство временных ограждений строительной площадки, постоянных и временных дорог, складских площадок», — сказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Отделку фасада здания выполнят из клинкерной керамической плитки, металлических кассет и фибробетонных панелей. Вход в дом будет выполнен из витражного остекления.

В новостройке разместятся 86 квартир: 13 однокомнатных, 61 двухкомнатная и 12 трехкомнатных. Первый этаж отведут под магазины, кафе, спортклубы, салоны красоты и секции для детей.

Дом будет оборудован системами охраны входов и видеонаблюдения. Территорию возле дома благоустроят. Во дворе оборудуют детские площадки и зоны отдыха, высадят газон, деревья и кустарники, разобьют цветники. Под дворовой территорией разместится подземная одноуровневая парковка.

Программа реновации жилищного фонда Москва была утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение жильцов 5175 старых и ветхих многоквартирных домов в специально возведенные новостройки.