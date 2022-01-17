РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 янв. В парке «Наташинские пруды» городского округа Люберцы отремонтировали элементы площадки для выгула собак, сообщил директор МУ «Парки культуры и отдыха» Алексей Орлов в понедельник на оперативном совещании.

«За прошедший период проводились следующие виды работ: ремонт элементов площадки для выгула собак, устранение граффити, устранение несанкционированной рекламы, опиловка аварийных деревьев», — сказал Орлов.

С 10 по 16 января на портал «Добродел» поступило 7 обращений. Из них 2 — по системе МСЭД, 5 — по системе ЕЦУР.

«Тематика поступивших обращений касалась: уборки снега, устройства новой скейт-площадки, освещения, комплексного благоустройства парковых территорий. Все обращения были закрыты в регламентные сроки», — добавил Орлов.