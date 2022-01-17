РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 янв. Полицейские в Красногорске задержали подозреваемого в краже из дачного дома, злоумышленника заключили под стражу, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по Красногорску поступило заявление от 35-летнего жителя Москвы о том, что неизвестный похитил имущество из его дачного дома, расположенного в поселке Нахабино. Сумма ущерба составила более 69 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Нахабинского отдела полиции по подозрению в совершении преступления установили и задержали 53-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья.

Злоумышленник, воспользовавшись отсутствием потерпевшего, проник в дачный дом, разобрав часть его стены, и совершил кражу электроинструментов и строительного инвентаря.

Следователь следственного управления УМВД возбудил в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Красногорский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.