В 2022 году продолжат строительство дорог, метро и МЦД, однако это не все объекты, которые планируют возвести в столице. Что откроют в Москве в текущем году, читайте в материале РИАМО.

Самое высокое в Европе колесо обозрения

Рядом с территорией ВДНХ откроют «Солнце Москвы» – самое большое колесо обозрения в Европе. Ожидается, что высота объекта составит 140 метров, что на пять метров выше аттракциона London Eye.

У колеса будет около 30 кабинок. На сайте проекта указано, что на аттракционе одновременно смогут находиться 450 человек, а в среднем один полный оборот колеса займет 18 минут 40 секунд.

Объект откроют рядом с ВДНХ неслучайно: в 1997 году на территории парка аттракционов «Москва-850» заработало колесо обозрения высотой 73 метра, однако в 2016 году его демонтировали.

Вместе с аттракционом, который разместится левее Южного входа, откроют многофункциональный комплекс из нескольких павильонов, объединенных променадом. В нем появятся кинокомплекс, детский игровой центр, гастромаркет, тематические рестораны, магазины.

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Новый павильон Московского зоопарка

сайт мэра Москвы

В 2022 году планируют ввести в эксплуатацию новый павильон Московского зоопарка «Ластоногие». По словам руководителя департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова, этот объект не имеет аналогов в России по количеству экспозиций редких видов морских животных.

Ожидается, что в комплексе обустроят пять вольеров (бассейнов) для морских животных. Здесь разместят представителей более 30 видов, часть из которых занесена в Красную книгу. В «Ластоногих» можно будет посмотреть на белуг, сивучей, моржей, северных морских котиков, тюленей и других животных.

Также в Московском зоопарке откроют дополнительный вход со стороны «Баррикадной» и пешеходный мост, который соединит «старую» и «новую» территории зоопарка.

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Горнолыжный комплекс «Воробьевы горы»

Новый объект для спортивного отдыха на территории Москвы планируют открыть в первом квартале 2022 года. На Воробьевых горах традиционно тренировались горнолыжники со времен Советского Союза.

Горнолыжный комплекс откроют рядом со смотровой площадкой. В него войдут бугельная канатная дорога, сноуборд- и экстрим-парки, роллердром, санная трасса, лыжные трамплины и другие спортивные объекты.

Инвестор, вложившийся в проект, в 2022 году закончит строительство горнолыжного трамплина К-75, на верхнем уровне которого разместят смотровую площадку.

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Речные маршруты

В 2022 году в столице планируют запустить новый вид транспорта – пассажирский речной электрический трамвай. Московские власти ожидают, что суда смогут ежедневно перевозить по 15-16 тысяч пассажиров.

Электрические речные трамваи будут курсировать от Киевского вокзала через «Москву-Сити» в Фили и от ЗИЛа до Печатников. Ожидается, что на этих двух маршрутах будут работать 20 электросудов, способных вместить по 42 пассажира.

В салонах речных трамваев установят информационные экраны и USB-зарядки. Пассажиры получат доступ к Wi-Fi и смогут оставить самокаты и велосипеды в специально отведенном для этого месте.

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Футбольный стадион «Москвич»

Реконструкцию стадиона «Москвич», открытого еще в 1969 году, начали в 2019 году. Ожидается, что объект введут в эксплуатацию в 2022 году. Площадь спортивного сооружения должна увеличиться в пять раз, а сам стадион сможет вмещать на 20% больше зрителей на трибунах.

На футбольном поле разместят натуральный газон, который будут автоматически поливать с помощью специализированных систем. Также там установят систему освещения поверхности поля и новое электронное табло.

В подтрибунном пространстве разместят помещения для спортсменов и судей, а также стрелковую галерею. Кроме того, в сооружении появятся пресс-центр с залом для конференций, теле- и радиостудия.

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Библиотека ИНИОН РАН

Здание библиотеки Института научной информации по общественным наукам РАН полностью восстановили после пожара в 2015 году.

Новое строение визуально напоминает старое. В библиотеке воссоздали прежнюю лестницу, а при отделке внутренних помещений отказались от использования современных модных материалов, чтобы сохранить эстетику сгоревшего здания.

При восстановлении построили два подземных этажа, где будут хранить книги. В библиотеке появились монорельсовая система доставки книг, оборудование для оцифровки изданий и прочих документов, помещения для реставрации.

Вокруг библиотеки создали новое городское пространство для прогулок и отдыха. Ожидается, что рядом со зданием оборудуют летний амфитеатр для проведения литературных чтений и выставок художников.

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Международные центры самбо и бокса

В 2022 году на территории «Лужников» планируют открыть объекты международного уровня – центры самбо и бокса. Ожидается, что оба спортивных сооружения расположат под одной крышей и объединят одним фасадом, при этом в оба объекта предусмотрят разные входы.

Власти города планируют проводить на территории центров не только тренировки и соревнования, но и курсы повышения квалификации для работников индустрии.

В Международном центре самбо откроют зал для соревнований на три ковра с трибунами на 1600 зрителей и тренировочный зал на то же количество ковров. В Международном центре бокса откроют зал для соревнований на два ринга с трибунами, рассчитанными на 2000 зрителей, и тренировочный зал на три ринга.

Еще в здании появятся бассейн, сауны и хаммам, медико-восстановительный центр, тренажерный зал, конференц-зал и другие объекты.

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ВМХ-велодром

Еще одно спортивное сооружение планируют достроить в 2022 году. На Ангарской улице, на участке площадью 6,2 тысячи квадратных метров реконструируют административно-бытовой корпус и возведут новую трассу для ВМХ-рейсинга длиной около 200 метров, обустроят три виража с покрытием из асфальтобетона и четыре прямых участка с препятствиями. На велодроме смогут заниматься спортсмены разного уровня.

Объект сможет одновременно принимать до 45 человек вместе с персоналом. Ожидается, что на велодроме будут проводить тренировки и соревнования на районном уровне для ребят от пяти до 17 лет.