РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 янв. Работник завода железобетонных конструкций в Балашихе украл 18 упаковок пенополистирола общей стоимостью более 50 тыс. рублей, злоумышленника задержали, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Заря МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от представителя завода железобетонных конструкций, расположенного на Восточном шоссе. Он отметил, что неизвестный похитил 18 упаковок пенополистирола, перебросив их через забор. Сумма ущерба составила более 51 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 28-летний житель Орловской области, который является работником данного завода.

По данному факту дознавателем отдела дознания МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.