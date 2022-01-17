РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 янв. Выставка «Усадьбы Щелковского края» в выставочном зале музея в ДК им. В.П. Чкалова продлена до 30 января, сообщается в группе Щелковского историко-краеведческого музея в соцсети «ВКонтакте».

У тех, кто еще не успел посетить выставку, есть шанс почувствовать дух русской усадьбы и узнать много интересного об истории родного края.

Вход свободный, адрес музея: ул. Супруна, д. 3. Режим работы: вторник-суббота с 10:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00; а воскресенье, понедельник - выходные дни. Последняя среда месяца - санитарный день.