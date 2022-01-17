РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 янв. Волонтеры подмосковного Подольска приняли участие в организации работы выставки «Поезд Победы» на территории парка «Патриот», сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

15 и 16 января волонтеры из числа сотрудников учреждений сферы молодежной политики округа приняли участие в организации работы выставки.

Функционал волонтеров был очень разнообразен и насыщен: формирование группы, выдача аудиогидов (необходимое оборудование), сопровождение посетителей и гостей, а также многое другое. За 2 дня выставку «Поезд Победы» посетило более 1,5 тыс. человек.

Музей «Поезд Победы» — это 9 вагонов, в каждом из которых представлена уникальная история, раскрывающая драматические события военных лет, исторические факты, судьбы и воспоминания людей. Для полного погружения в историю войны было создано 150 полноразмерных фигур, использованы реальные предметы военных лет, гармонично дополняет и полностью погружает в атмосферу инсталяции мультимедийное сопровождение.

Поезд-музей начал свое путешествие в октябре 2020 года с Белорусского вокзала в Москве и побывал в 73 городах России и Белоруссии, преодолев расстояние около 57 тыс. км.