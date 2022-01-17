РИАМО - 17 янв. Совет Госдумы РФ единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах для граждан, сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Совет Государственной думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Ранее спикер ГД сообщал, что данный «законопроект требует доработки».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что законопроект о введении QR-кодов уберут из поручений Владимира Путина.



Правительство России 12 ноября внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о QR-кодах для посещения общественных мест и некоторых видов транспорта. 16 декабря его приняли в первом чтении. Однако на основе учета мнений регионов и обращений граждан позже его сняли с рассмотрения.

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