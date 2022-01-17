РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 янв. Спасатели Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Балашихи о правилах оказания помощи провалившемуся под лед, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».
При первой помощи утопающему, пострадавшего необходимо перенести на безопасное место, согреть. Нужно повернуть его лицом вниз и опустить голову ниже таза; очистить рот от слизи. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов нужно добиться полного удаления воды из дыхательных путей и желудка (нельзя терять время на удаления воды из легких и желудка при отсутствии пульса на сонной артерии).
При отсутствии пульса на сонной артерии нужно сделать наружный массаж сердца и искусственное дыхание, затем доставить пострадавшего в медицинское учреждение.
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