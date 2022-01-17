РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 янв. Спасатели Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Балашихи о правилах оказания помощи провалившемуся под лед, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

«Если вы оказываете помощь, подходить к полынье нужно очень осторожно, лучше подползти по-пластунски. Необходимо сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность. За 3-4 метра нужно протянуть к нему веревку, шест, доску, шарф или любое другое подручное средство. Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться», - говорится в сообщении.

При первой помощи утопающему, пострадавшего необходимо перенести на безопасное место, согреть. Нужно повернуть его лицом вниз и опустить голову ниже таза; очистить рот от слизи. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов нужно добиться полного удаления воды из дыхательных путей и желудка (нельзя терять время на удаления воды из легких и желудка при отсутствии пульса на сонной артерии).

При отсутствии пульса на сонной артерии нужно сделать наружный массаж сердца и искусственное дыхание, затем доставить пострадавшего в медицинское учреждение.