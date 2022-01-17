После новогодних праздников число выявляемых в России случаев COVID-19 стало стремительно расти. По данным на 17 января, за минувшие сутки в стране заболели ковидом более 30 тысяч человек, что почти в два раза больше, чем 6 января, под конец длинных выходных. Статистика остается неутешительной и в других странах мира. Специалисты уверены — всему виной «омикрон». Насколько опасен новый штамм коронавируса, каковы симптомы заражения «омикроном» и эффективны ли против него существующие вакцины, читайте в материале РИАМО.

Распространение «омикрона»

«Омикрон» — один из штаммов вируса SARS-CoV-2, который приводит к развитию заболевания COVID-19. Он имеет способность размножаться в человеческих бронхах в 70 раз быстрее, чем вариант «дельта». В то же время он передается в три-семь раз быстрее, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Летальность от «омикрона» при этом понизилась от четырех до 12 раз, рассказал СМИ руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), профессор вирусологии Александр Чепурнов.

От других штаммов «омикрон» отличает большое количество мутаций. Специалисты до сих пор не могут выяснить, где он мог их приобрести. Пока существует лишь ряд гипотез. Во-первых, вирус мог мутировать в организме человека с ослабленным иммунитетом, например, больного ВИЧ. Во-вторых, «омикрон» мог возникнуть в результате мутации в организме животного, восприимчивого к коронавирусу. Также есть вероятность, что новый вариант SARS-CoV-2 мог циркулировать в замкнутом сообществе, редко встречаться.

Ученые выявили «омикрон» в ноябре прошлого года в Ботсване и ЮАР. Однако спустя некоторое время штамм разнесли по всему миру. «Омикрон» быстро занимает доминирующую позицию по отношению к другим разновидностям SARS-CoV-2: например, в Нью-Йорке ему на это понадобилось пять недель, в то время как «дельте» — 20.

В начале января в США зарегистрировали более миллиона случаев заболевания COVID-19 за сутки — неутешительный рекорд связали с распространением «омикрона». В Великобритании 4 января зарегистрировали более 200 тысяч заражений, однако на прошлой неделе волна пошла на спад, и число выявленных за сутки случаев снизилось примерно до 80 тысяч.

Российские вакцины от коронавируса: в чем отличия>>

Симптомы опасного штамма

В группе риска по заражению «омикроном» все так же остаются непривитые, пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания. По словам Анны Поповой, симптомы при заражении «омикроном» похожи на признаки респираторных заболеваний. У человека могут возникнуть высокая температура, слабость, головная боль, першение в горле, кашель, гипермнезия — расстройство памяти.

В свою очередь министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что при заражении «омикроном» также могут появиться субфебрильная лихорадка, боли в мышцах и общие симптомы интоксикации организма.

Носитель штамма «омикрон» может стать заразным уже на вторые сутки после инфицирования, а симптомы заболевания могут проявить себя лишь на третий-пятый день. Обоняние и вкус могут и вовсе не пропасть.

Профессор университета Джорджа Вашингтона, вирусолог Константин Чумаков в эфире «Радио Россия» заявил, что заболевание после заражения «омикроном» протекает довольно мягко и, более того, не прогрессирует в воспаление легких. Если при инфицировании другими штаммами умирали 2% заболевших, то сейчас — приблизительно 0,1%.

«Раньше старые варианты детей практически не трогали. Молодые люди переносили это, не замечая, на ногах. Сейчас люди молодые и среднего возраста болеют гораздо больше по сравнению с пожилыми», — отметил Чумаков.

Поглупеем и потолстеем? Как изменится человечество после пандемии коронавируса>>

Новая волна

6 декабря 2021 года в России стало известно о выявлении первых случаев заражения «омикроном» — новый штамм нашли у туристов, которые вернулись из Южной Африки. Уже 12 января сообщили о 698 заболевших «омикроном» в России, а спустя два дня в пресс-службе мэра и правительства Москвы заявили, что с 20 декабря в столице выявили 729 случаев заражения новым вариантом SARS-CoV-2.

Считается, что распространенность «омикрона» в России в разы больше. Как пишет РИА Новости со ссылкой на директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, в Москве порядка трети положительных ПЦР-тестов приходятся именно на новый штамм вируса.

Так или иначе власти уверены, что массовое заражение «омикроном» не обойдет Россию. Президент России Владимир Путин считает необходимым должным образом подготовиться к возможной новой волне ковида. По словам российского лидера, для того, чтобы эффективно работать, нужна мобилизация федеральных, региональных, местных, а также отраслевых учреждений.

«Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться», — сказал глава государства 12 января на совещании с членами правительства.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом продолжает расти. В конце 2021 года ежедневно регистрировали порядка 20 тысяч заболевших COVID-19, а в период новогодних праздников — около 16 тысяч. С прошлой недели число заболевших начало резко увеличиваться. В понедельник, 17 января, в России зафиксировали 30 726 инфицированных за сутки, 7529 из которых пришлись на Москву. В Подмосковье за сутки выявили 3388 заболевших.

Напомним, что антирекорд по числу выявленных случаев заражения был зафиксирован в ноябре 2021 года — тогда за сутки ковидом заболели сразу более 40 тысяч человек по всей стране. Однако, по словам Анны Поповой, в ближайшее время Россия и вовсе может выйти на показатель в 100 тысяч заражений за сутки.

«Вакциноскептики — враги народа»: главврач Райхман о борьбе с Covid и сложных операциях>>

«Омикрон» и вакцины

сайт министерства здравоохранения РФ

Больше всего беспокойств вызывает тот факт, что иммунитет человека — не помеха «омикрону». Об этом свидетельствует рост количества инфицированных новым штаммом среди привитых и переболевших.

По предварительным результатам исследований действия вакцин Pfizer и AstraZeneca, которые Всемирная организация здравоохранения опубликовала в середине декабря 2021 года, эти препараты демонстрируют пониженную эффективность в борьбе с «омикроном».

12 января в СМИ появились слова Александра Гинцбурга о том, что «Спутник V» не нуждается в модификации под новый вариант коронавируса, однако ранее сам директор Центра Гамалеи заявлял о разработке вакцины под «омикрон» в эфире телеканала «Россия 24». Уже 16 января замглавы Центра Гамалеи Денис Логунов в эфире канала «Россия 1» рассказал, что разработка вакцины на основе нескольких штаммов вируса, например, «дельты» и «омикрона», вполне возможна.

Пока неизвестно, как именно производители вакцин будут действовать в сложившейся ситуации. Ясно лишь, что, согласно прогнозам, количество заболевших в стране в ближайшем будущем будет расти, а у россиян есть доступ к вакцинам, созданным на основе первоначального варианта SARS-CoV-2.

«Спутник М»: что известно о первой в России вакцине от коронавируса для подростков>>