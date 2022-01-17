РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 янв. В городском округе Мытищи реализуют программу социальной газификации частных жилых домов. Работы планируется завершить до конца 2022 года, сообщил председатель совета депутатов округа Андрей Гореликов в своем Instagram-аккаунте.

Она охватит 88 сельских населенных пунктов – более 2,5 тыс. домовладений.

Программа социальной газификации реализуется по инициативе партии «Единая Россия». Она была поддержана президентом РФ Владимиром Путиным.

Чтобы завести газ в дом, следует подать заявку в офисе социальной газификации или дистанционно через сайты: https://mosoblgaz.ru или https://minenergo.mosreg.ru.