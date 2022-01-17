РИАМО - 17 янв. Проблемный жилой дом №14 в составе ЖК «Березки» в сельском поселении Пешковское городского округа Солнечногорск поставили на кадастровый учет. Право собственности на жилье теперь смогут оформить 135 дольщиков, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Ключи от своих квартир дольщики получили в прошлом году. Также в канун новогодних праздников кадастр получил корпус №15, что позволило оформить право собственности 124 владельцам. Теперь они могут записать детей в сады и школы, прикрепиться к поликлинике и осуществить некоторые юридические процедуры.

Строительство жилого комплекса началось в 2013 году. Изначально срок передачи квартир корпуса №14 был намечен на I квартал 2015 года, а корпуса №15 – на II квартал 2014 года. Но их строительство было приостановлено в августе 2017-го.

В 2018 году Арбитражным судом Московской области в отношении застройщика ООО «Бемако групп» была инициирована процедура банкротства. Тогда же власти региона привлекли нового инвестора для завершения строительства корпусов №№14 и 15. Жилые дома были достроены при финансировании ГК «ПИК».