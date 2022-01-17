РИАМО - 17 янв. Российский экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов открыл в Москве ресторан быстрого питания собственной сети M-eat by Khabib. Об этом пишет газета «Ведомости».

Первое заведение сети заработало в башне «Город столиц», которая расположена на территории международного делового центра «Москва-Сити».

В меню заведения гостям предлагают томленое мясо курицы, а также конину и говядину. Все ингредиенты помещены в булочку с разными добавками и соусами.

К концу мая 2022 года компания ООО «М-ит групп франчайзинг» хочет открыть еще 14 точек фастфуда в столице. У спортсмена и его фирмы большие планы по расширению бизнеса: он планирует открыть 150 точек к концу 2023 года в разных странах, включая Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Турцию и ОАЭ.

Нурмагомедов является одним из самых титулованных российских борцов. За годы своей карьеры спортсмен провел 29 поединков, не потерпев ни одного поражения.

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