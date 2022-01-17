РИАМО - 17 янв. В Московской области стартовал новый этап программы туристического кэшбека. За оплату тура можно будет вернуть 20% от его стоимости до 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Программа начинается 18 января и будет действовать до 12 апреля 2022 года. Чтобы получить туристический кэшбек, необходимо зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности одноименной платежной системы. Затем оплатить поездку на сайте выбранного туроператора, отеля или агрегатора, которые участвуют в программе.

Благодаря программе кэшбэка спрос на турпутевки по Подмосковью вырос, а загрузка гостиниц региона увеличилась.

«Конечно, важно поддерживать спрос и в более низкий сезон, тем более, что в Подмосковье есть чем заняться и в холодное время года», – подчеркнул зампред Мособлдумы, член комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Олег Рожнов.

По программе можно отправиться в любой регион РФ. Оплатить поездку для получения туристического кэшбека необходимо с 18 января по 12 апреля. При этом сам тур может завершиться до 30 апреля. Исключением стали круизы: в них можно будет отправиться с начала навигации и по 1 июня.

По программе получить кэшбек можно за поездки и проживание в гостинице от двух ночей. Количество путешествий, во время которых можно получать туристический кэшбек, неограниченно.

Денежные средства будут начислены в течение 5 рабочих дней с момента поступления информации о проведении оплаты.

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