РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 янв. В городском округе Мытищи в рамках программы «Тонкий лед» обследованы водоемы в 5 населенных пунктах, измерена толщина льда, сообщается на сайте администрации горокруга.

По состоянию на понедельник толщина льда на Канале им. Москвы Икшинского водохранилища в районе деревни Большая Черная составляет 25 см. На реке Клязьме в деревне Новосельцево – 25 см. На реке Яузе в Мытищах в районе дома 1 корп. 1 по ул. Щербакова – по краям 3 см, посередине льда нет.

На Пироговском водохранилище в районе деревни Подрезово – 27 см, у деревни Сорокино – 26 см.