РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 янв. В городском округе Мытищи состоялся интенсив участников Всероссийской добровольческой акции «Снежный десант РСО» для студенческих отрядов Московской области, сообщается на сайте администрации горокруга.

Студенты, посетившие интенсив, присоединились к движению совсем недавно, поэтому важным для них оказалось узнать о Российских студенческих отрядах и их деятельности на территории Московской области, а также познакомиться с акцией «Снежный десант», узнать об истории, традициях отрядов, о том, что такое «десантка» и как ее получить.

Среди приглашенных спикеров был Павел Руднев – комиссар окружного штаба студенческих отрядов Центрального федерального округа. Руднев состоял в отряде снежного десанта «Горизонт» Алтайского края, где зимние выезды – теплая традиция, зародившаяся в 60-х годах прошлого века. Лектор поделился со слушателями своей историей, показал ролики и клипы с любимыми песнями участников движения, что произвело на ребят яркое впечатление и зарядило на участие.

Помимо лекции по направлениям работы в отряде, у ребят была возможность попробовать себя в качестве бойца и расчистить снег на значимых объектах для жителей Мытищ – пулеметной долговременной огневой точке в Перловке и мемориальной доске, посвященной красноармейцу диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта Вере Даниловне Волошиной. Также участники интенсива помогли в уборке снега на стадионе Московского государственного областного университета.

Один насыщенный день подарил ребятам множество эмоций и впечатлений. Время пролетело быстро и ярко, с танцами, интересными лекциями, новыми знаниями и общением между отрядами. Руднев отметил, что акция «Снежный десант» заставляет влюбиться в то, что ты делаешь.

«Я уверен, что вы станете прекрасными бойцами. Мы будем рады вашему участию в акции, в летних и зимних проектах и вам в наших рядах!» – сказал Руднев.