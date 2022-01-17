РИАМО - 17 янв. Члены подмосковных школьных лесничеств активно подключись к традиционному среднезимнему учету водоплавающих птиц и приняли участие во Всероссийской акции «Серая шейка-2022», которя прошла в минувшие выходные, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«Всероссийский учет проводится для выяснения важности подобных «холодных зимовок» для птиц, разнообразия и количества остающихся птиц. Учет осуществляют специалисты-орнитологи, однако им зачастую не под силу охватить все места зимовок, и не обо всех местах зимних скоплений уток они знают», — сказала старший участковый лесничий Домашевского участкового лесничества Клинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Марина Самусенкова.

Она добавила, что население, в том числе и школьники, серьезно помогают учаным. Мониторинг массовых видов и их местообитаний имеет и практическое значение.

Участие в акции принимали ребята Новощаповского школьного лесничества, действующего на базе Клинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Комитета лесного хозяйства Московской области. Они сосчитали, сфотографировали и описали условия зимовки большой популяции уток в районе плотины на реке Сестре.

Члены школьного лесничества «Бересклет» средней общеобразовательной школы №26 Орехово-Зуева проверили все незамерзающие полыньи на реке Клязьме и провели подсчет зимующих там птиц. Данная акция проводится юными помощниками лесничих Орехово-Зуевского филиала ГКУ МО «Мособллес» уже не первый год, став доброй традицией «Бересклета».

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