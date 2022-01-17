РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 янв. Полицейские Подольска задержали подозреваемую в краже парфюмерии из магазина косметики на улице Машиностроителей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя торговой организации о том, что неизвестная совершила хищение нескольких флаконов парфюмерной продукции из магазина косметики, расположенного на ул. Машиностроителей. Общая сумма материального ущерба составила более 8 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержана 31-летняя жительница новой Москвы. Установлено, что задержанная сложила несколько флаконов в свою сумку и покинула торговый зал, не оплатив товар. Впоследствии женщина продала похищенное имущество, а вырученные за продажу денежные средства потратила на личные нужды.

В отношении злоумышленницы дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.