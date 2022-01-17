РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 янв. Выставка «С молитвой о России и мире» к 70-летию православного художника, священника Александра Егорова открылась в Балашихинской картинной галерее 16 января, она продлится до 20 февраля, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Свои произведения отец Александр Егоров создает на протяжении 40 лет. Его работы экспонировались на многих российских и зарубежных выставках. Полотна находятся в частных собраниях США, Англии, Италии, Германии, Австралии, Аргентины. На выставке в Балашихе автор представил свыше 60 работ, посвященных духовной природе России. Свое 70-летие художник отметил в декабре 2021 года.

«Его юбилей мы отмечаем в январе открытием вот такой большой персональной выставки. Абсолютное большинство искусствоведов отмечает умение художника передавать на холсте свет. На его полотнах снег светится, свет в окнах тоже светится как настоящий. Небо для него — отдельная ипостась. Все работы очень мирные и духовные, смотришь в них, и благодать на тебя опускается» , — сказала директор Балашихинской картинной галереи Елена Елистратова.

Источником вдохновения для автора служат древние святыни Сибири, Звенигорода, Суздаля. Из путешествий он привозит множество готовых работ, эскизов и зарисовок. На полотнах художника часто можно увидеть монастыри и храмы. В творчестве художника нашел отражение и мир русской деревни с его церквями и неповторимой природой.

По словам Александра Егорова, в своих работах он постарался открыть для зрителя то прекрасное, мимо чего мы проходим каждый день.

«Мы видим разрушенные храмы, покосившиеся дома, заброшенные деревни. Художник в один момент способен вдохнуть жизнь в эту потухшую красоту и показать ее миру. Это красота нашей Родины, нашей древней Руси. Русь нас питает и делает нас подлинными гражданами неба. Очень важно увидеть те духовные корни, связь с которыми, мы, к сожалению, потеряли», — подчеркнул Егоров.

Ознакомиться с творчеством Александра Егорова можно в Балашихинской картинной галерее до 20 февраля.