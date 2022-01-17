РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 янв. Чтобы православная традиция крещенских купаний не омрачилась болезнью, жителям Щелкова рекомендует соблюдать правила безопасности, а людям с хроническими заболеваниями пред купанием проконсультироваться с врачом, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Следует воздержаться от купания в течение 7 дней после прививки от Covid-19, а также не окунаться в прорубь людям с обострением хронических болезней и переболевшим респираторными заболеваниями.

Кроме того, не следует окунаться в прорубь с температурой и признаками ОРВИ, а также детям и беременным.

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