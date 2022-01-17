РИАМО - 17 янв. Электронные письма с информацией о купелях и правилах безопасности стали приходить жителям Подмосковья, их также информируют в городских сообществах в социальных сетях, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

«Впереди светлый праздник Крещения, в ночь на среду в Подмосковье пройдут крещенские купания. Совместно с комитетом по туризму и Минблагом (министерство благоустройства региона – ред.) и главами мы начали информировать жителей об организации купелей в муниципалитетах», — рассказала Звягина на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов.

Она добавила, что 16 января жителям области стали отправлять электронные письма, в которых содержится информация о купелях в каждом муниципалитете.

Также в сообщения изложена информация о мерах безопасности при купаниях и перечислен список вещей, которые следует взять с собой. Звягина отметила, что информирование жителей ведется и в городских сообществах в социальных сетях и мессенджерах.

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