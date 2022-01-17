РИАМО - 17 янв. В Московской области идет подготовка дорог и тротуаров к местам крещенских купаний. Главам муниципалитетов региона необходимо подготовить дороги к купелям в крещенскую ночь, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Отдельная задача – это подготовка к крещению. Определено 224 места крещенских купаний, к которым ведет 256 дорог, там же 186 остановок, 20 километров тротуаров. У нас есть чек-лист, который необходимо заполнить и обеспечить готовность дорожной структуры по 10 позициям», – отметил Гержик.

Необходимо соблюсти следующие критерии: дороги очищены от снега, очищены и обработаны тротуары, очищены и обработаны автобусные остановки, подходы к пешеходным переходам не затруднены, отсевают навалы снега, отсутствуют ямы на дорогах, отсутствует мусор на дорогах и тротуарах, организовано и очищено от снега парковочное место, организована работа регулировщика на парковке, организовано движение автобусного транспорта до 02:00 к месту проведения купания.