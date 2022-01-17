РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 янв. Полынья может скрываться под снежными навалами на реках Подольска несмотря на приличную толщину льда, сообщается в группе «Подольское ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

15 и 16 января мониторинг водных объектов в рамках областной социально-профилактической программы «Тонкий лед», проводимой силами пожарно-спасательных подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас», продолжился.

Сохраняющаяся несколько дней незначительная отрицательная температура воздуха, близкая к нулю, серьезных изменений на толщину льда на водных поверхностях не оказала. На реке Гнилуша в районе д. Житнево Домодедова максимальная толщина в местах замера колебалась от 22 до 25 см. На Пахре в черте Подольска промеры в разных местах, как и раньше, показали устойчивую к изменениям температуры толщину льда в пределах 35 см.

Несмотря на приличную толщину ледяного наста, не исключена вероятность наличия на реках полыньи. Поэтому какой бы ни была толщина льда, покрывающего акваторию, никогда нельзя терять бдительность.