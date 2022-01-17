РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 янв. Около 70 единиц спецтехники задействованы в ликвидации последствий сильного снегопада в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Устранение последствий снегопада в регионе стало главной темой на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с членами областного правительства и главами муниципалитетов в режиме ВКС.

Глава Балашихи Сергей Юров доложил губернатору о том, что на борьбу с непогодой в Балашихе вышли 68 единиц спецтехники, среди них: 15 крупногабаритных и других машин, на тротуарах работает 34 единицы спецтехники. В ручной уборке задействованы 105 дорожников, которые обрабатывают проезжие части песко-соляными смесями.

Он отметил, что дорожную муниципальную сеть дорог убирает муниципальное предприятие.

«Ежегодно мы его совместно с правительством региона насыщаем техникой. Более 85 единиц у нас своей спецтехники, крупногабаритных коммунальных машин работает более 15 единиц. Свои самосвалы, свои погрузчики. Дополнительно к этому мы осенью всегда отыгрываем отдельные контракты на привлечение техники. Сегодня эти контракты нас спасают. Потому что дополнительно к существующей нашей технике привлекаем подрядчиков», - сказал Юров.

По его словам, коммунальные и дорожные службы округа работают в усиленном режиме: убирают проезжие части и чистят от снега тротуары. Во дворах и прилегающей к ним территории борются с последствиями непогоды дворники и малогабаритная техника.

В связи с непогодой автовладельцам рекомендуют пересесть на общественный транспорт. Тех, кто все-таки сел за руль, настоятельно просят быть предельно внимательными и соблюдать дистанцию, возможны заносы и гололед, а также не совершать резких маневров и не парковаться на проезжей части, пропускать спецтехнику.

За сутки дорожные службы региона очистили и обработали противогололедными материалами более 24 тыс. км дорог. В настоящий момент в уборке и обработке реагентами дорожной сети задействовано более 1,9 тыс. единиц спецтехники.