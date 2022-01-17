РИАМО - 17 янв. В Московской области заработал «умный» калькулятор для подсчета контрольно-надзорных мероприятий на объектах. Теперь их количество можно рассчитать самостоятельно на этапе проектирования, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Сервис позволяет узнать количество проверочных мероприятий надзорного ведомства на объекте. Для этого участникам строительства достаточно указать параметры объекта в специальной форме. Система автоматически определит количество баллов, исходя из собранных данных будет определено количество контрольно-надзорных мероприятий.

«Наша задача - поддержать бизнес. Если застройщик планирует построить небольшой объект за короткий срок, то количество контрольно-надзорных мероприятий должно быть соответствующее. В то же время девелопер получит повышающие баллы, например, за наличие встроенной поликлиники или детского сада», – подчеркнул начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Он добавил, что за качеству строительства жилья и соцобъектов в регионе будут и дальше уделять особое внимание.

Онлайн-калькулятор новой системы доступен на главной странице сайта Главгосстройнадзора Подмосковья.