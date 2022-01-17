РИАМО - 17 янв. В Москве отделы ЗАГС зарегистрировали более 2,1 тыс. заявлений о заключении брака на новогодних праздниках. При этом подача заявлений осуществлялась только в онлайн-формате, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По сравнению со средними показателями за аналогичный период рост числа заявлений о заключении новых браков составил 20%. Большой популярностью подача заявлений в электронном виде пользуется у молодежи.

Чаще всего молодожены выбирали для подачи заявления дворцы бракосочетания №№1 и 4, а также выездные площадки – башня «Око» делового центра «Москва-Сити», дом торжеств «Сафиса» и «Якиманка Холл».

Наибольшее число регистраций брака пришлось на 12 января. Этот день для бракосочетания выбрали около 80 пар. Свыше 60 пар подали заявление на дату 22.07.22, еще более 50 молодоженов решили обручиться в одну из февральских суббот – 19.02.22.

Подать заявление о заключении брака можно на портале mos.ru, Едином портале госуслуг и лично в отделе ЗАГС.