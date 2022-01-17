РИАМО - 17 янв. В ночь на Крещение – 19 января – в Подмосковье увеличатся часы работы общественного транспорта, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«В ночь с 18 на 19 января организована работа общественного транспорта. До 3 часов ночи 179 мест купания обеспечиваются 325 маршрутами», - рассказал Гержик на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с главами ведомств и городских округов.

Он добавил, что эти маршруты будут обеспечены 1 357 транспортными средствами. Интервал движения транспорта с 22:00 до 03:00 будет составлять не более 20 минут.

В этом году на территории области для желающих искупаться на Крещение подготовят более 200 купелей.

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