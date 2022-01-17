РИАМО - 17 янв. С начала этого года 364 молодые семьи в Подмосковье получили сертификаты на приобретение жилья в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

«С начала 2022 года 364 молодых семьи из 53 городских округов получили свидетельства на покупку жилья, это на 150 семей больше чем в 2021 году. Размер социальных выплат составил 35% от расчетной стоимости жилья в муниципальном образовании», - рассказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Она отметила, что финансирование программы осуществляется за счет федерального, областного и муниципального бюджетов. В 2022 году сертификаты на приобретение жилья получили участники программы из Сергиево-Посадского округа, Коломны, Серпухова, Лобни, Подольска и других муниципалитетов региона.

«Обеспечение жильем молодых семей» - муниципальная подпрограмма, проводимая в округах Подмосковья в рамках госпрограммы «Жилище». Целью программы является повышение доступности жилья для населения и обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в Московской области.

Участниками программы могут стать молодые семьи, соответствующие основным критериям: возраст каждого из супругов, либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет, семья имеет место жительства в Московской области, семья признана нуждающейся в жилых помещениях и имеющей доходы, достаточные для оплаты расчетной стоимости жилья.