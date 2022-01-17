РИАМО - 17 янв. Среди сообщений граждан в социальных сетях лидируют темы, связанные с дорогами и транспортом, образованием и энергетикой, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

«Больше всего сообщений было по дорогам и транспорту, а также по содержанию территорий. В первую очередь это связано с обильными снегопадами», — отметила Звягина на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с главами ведомств и городских округов.

Она добавила, что наблюдался рост обращений по образованию, строительству и энергетике. По словам Звягиной, также популярной темой стала тема уборки снега и наледи.

По темам ЖКХ число обращений выросло на 60%, чаще всего люди сообщали о сосульках и наледи на крышах зданий.

«По дорогам и транспорту число обращений выросло на 120%. Из-за снежной погоды люди больше всего жаловались на уборку дорог и тротуаров. Больше всего таких обращений было в Раменском, Серпухове, Коломне и Егорьевске. Снег практический каждый день и в систему еще поступают сообщения о работе транспорта, в основном они связаны с неисполнением расписания», — рассказала Звягина.

Министр добавила, что число жалоб по вывозу мусора осталось на прежнем уровне. Рост наблюдался у Чеховского, Каширского, Ногинского и Алексинских операторов.

Звягина подчеркнула, что в социальных сетях не зафиксировано сообщений от жителей Подмосковья о штамме «омикрон».