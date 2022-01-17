РИАМО - 17 янв. Игроки подмосковного следж-хоккейного клуба «Феникс» вызваны в расположение национальной сборной для подготовки к Паралимпийским играм-2022. Сборы проходят в городе Алексин Тульской области на спортивной базе «Ока», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В состав национальной сборной вошли 8 подмосковных спортсменов: Дмитрий Лисов, Айрат Хамзин, Станислав Барыкин, Максим Кузьминых, Евгений Петров, Иван Кузнецов, Андрей Касаткин и Денис Ярцев.

Капитан команды - Дмитрий Лисов. Он уже второй раз поведет национальную команду к медалям на Паралимпиаде.

Впервые сборная России по следж-хоккею принимала участие в зимних играх, которые прошли 8 лет назад в Сочи. Тогда команда завоевала серебренную медаль, а золото досталось американцам.