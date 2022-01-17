РИАМО - 17 янв. В прошлом году в Московской области вертолеты санавиации совершили 606 вылетов к пациентам, что на 94 больше, чем в 2020 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В основном санитарная авиация применяется для помощи пострадавшим в дорожных авариях, а еще для межбольничной эвакуации пациентов.

«Санитарная авиация необходима, когда нужно срочно транспортировать пациента, который нуждается в экстренной медпомощи, в специализированные медорганизации», – отметила зампред правительства региона – министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

По ее словам, в 2021 году с помощью санавиации были эвакуированы почти 600 человек, которые нуждались в экстренной помощи медиков, из них 347 детей.

Экипажи вертолетов в основном доставляют пострадавших в медорганизации Красногорска, Подольска, Ногинска – в травмоцентры первого уровня и ожоговый центр, а еще в Химкинскую областную больницу и Московский областной центр охраны материнства и детства.