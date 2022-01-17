РИАМО - 17 янв. На крещенских купаниях по всей стране будет действовать более 3 тыс. купелей, там будут дежурить спасатели, сообщил журналистам в понедельник начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин.

«В текущем году, по предварительным сведениям, запланировано свыше 3 тыс. мест проведения купаний на территории РФ. В прошлом году таких мест было значительно меньше. <…> В подобных местах ожидается свыше 1,36 млн посетителей», - рассказал Печенин.

По его словам, обеспечивать безопасность граждан будут более 13 тыс. спасателей МЧС России и свыше 2,4 тыс. единиц техники. Кроме того, планируется организовать свыше 2,2 тыс. мест обогрева.

Печенин также добавил, что в этом году резкого всплеска участников крещенских купаний не ожидается, так как праздник выпал на будние дни.

Крещение традиционно отмечают 19 января.

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