РИАМО - 17 янв. В Подмосковье и Москве «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили по 19 января, также по 18 января он действует из-за сильных порывов ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за порывов ветра до 17 м/с будет действовать до 15 часов 18 января, из-за гололедицы в Москве - до 12 часов 19 января, в Подмосковье – до 13 часов 19 января.

Такой же уровень погодной опасности объявили на всей территории Центрального федерального округа.

17 января в Московском регионе наблюдаются облачная погода, гололедица, идет снег, местами метель. Юго-западный, южный ветер дует со скоростью 6-11 м/c, порывы достигают 15 м/c. Температура составляет минус 3 – минус 1 градус.

Облачная погода со снегом, порывистым ветром, метелицей и гололедицей останется в регионе и 18 января. Температура в течение суток прогнозируется минус 4 – минус 2 градуса.

19 января столбики термометров в регионе ночью могут опуститься до минус 12 градусов, днем будет минус 9 – минус 7. Ветер утихнет, его скорость не будет превышать 10 м/с. Погода ожидается преимущественно без осадков, но сохранится гололедица.