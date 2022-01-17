РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 янв. Подольские спортсмены завоевали 15 золотых медалей на турнире по сумо в Домодедове, сообщается в группе «Климовская Федерация Кекусинкай Каратэ» в соцсети «ВКонтакте».

В Домодедове 16 января прошел турнир по сумо, в котором приняли участие подольские спортсмены.

Так, третье место заняли: Виктория Ганина; Владимир Никулин; Руфина Сафина; Марсель Сахрабов. Второе место: Андрей Баранов; Тимур Соха; Гагик Кирокасян; Алишер Толипов; Даниил Баранов и Мирослава Ячменева.

Первое место заняли Юлия Хохлова, Егор Федоров, Николай Карих, Матвей Флоров, Иван Антонов, Всеволод Кудрявцев, Виктор Баранов, Денис Демин, Давид Киракосян, Егор Юрченко, Роман Сысоев, а также Александр Брагин, Руслан Самедов, Хорев Денис и Геннадий Макаров.