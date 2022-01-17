РИАМО - 17 янв. Во время крещенский купаний 19 января у подмосковных купелей будут дежурить 3 бригады Территориального центра медицины катастроф, более 40 бригад региональной станции скорой медпомощи, а еще сотрудники неотложной службы поликлиник. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения области.

В этом году желающие принять участие в православном празднике Крещения смогут искупаться в более 200 купелей, которые расположены на территории Московской области.

«Медицинские специалисты будут находиться на организованных для купания площадках, чтобы оказать экстренную помощь, если она потребуется», - подчеркнула зампред правительства региона - министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Жителям региона следуют соблюдать меры во время купания в проруби зимой. В купели нельзя купаться людям с хроническими заболеваниями.

Кроме того, при купании нужно соблюдать социальную дистанцию.

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