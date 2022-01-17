РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 янв. УК Подольска попросила убрать машины в ЖК «Весенний» 19 и 20 января для очистки дворовой территории от снега, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

Расчистка внутридворовых проездов спецтехникой будет проводиться 19 и 20 января с 9:00 до 18:00. Трактор начнет движение от въезда на территорию ЖК, мимо магазина «Магнит», по дороге вдоль поля. Затем он будет очищать дорогу вдоль аллеи дома №1 и дома №2 и поедет к дороге вдоль поля, мимо стройплощадки и к выезду с территории.

Жителей просят в соответствии со схемой движения трактора убирать машины для более качественной и быстрой уборки.