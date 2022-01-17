РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 янв. Школьники из Медвежье-Озерской школы Щелкова приняли участие в областном экологическом конкурсе «Мы за чистые реки России! Помоги природе сам!», сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

В Красногорске наградили участников областного конкурса экологического плаката «Мы за чистые реки России! Помоги природе сам!». Ученицы Медвежье-Озерской школы София Шматова, Полина Близниченко, Ксения Кудряшова, Варвара Фильченкова получили сертификаты и памятные призы за участие.

На конкурс было представлено более 500 работ из разных городов Московской области.