РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 янв. В подмосковном Красногорске за время пандемии выявили 32 876 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 110 случаев - за минувшие сутки, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявлено 3 388 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 666 979 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 12 807 человек. Выздоровели и выписались 609 203 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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