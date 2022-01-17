РИАМО - 17 янв. Суд заключил под стражу 42-летнего жителя Лобни, подозреваемого в убийстве своего брата в ходе пьяной ссоры. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, 13 января 2022 года фигурант дела распивал алкогольные напитки в компании со своим братом. В ходе распития между мужчинами произошла ссора, в разгаре которой обвиняемый ударил брата ножом в грудь.

После совершенного преступления обвиняемый вызвал скорую помощь. Пострадавшего брата госпитализировали, однако позже он скончался в больнице от полученного ранения.

В рамках расследования уголовного дела следователи и криминалисты провели осмотр места убийства, в ходе которого были изъяты орудие преступления и иные предметы, имеющие доказательное значение для следствия.

Для расследования дела были назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы, проведены допросы и другие следственные действия, направленные на подробное выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также на сбор и укрепление доказательной базы.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.